Floyd Mayweather aseguró que Canelo Álvarez "ya no es el mismo de antes"

Cada vez falta menos para un nuevo combate de Saúl 'Canelo' Álvarez, quien esta vez enfrentará a Jermell Charlo. Sin embargo, por si faltara alguien que le envíe mensajes cuestionando su capacidad, un viejo conocido del boxeador tapatío como lo es Floyd Mayweather, habló sobre el presente del mexicano.

Lee también: VIDEO: Canelo Álvarez presume 'outfit' de 44 millones de pesos; ¿Cuánto cuesta cada prenda?

En entrevista con FightHype, el legendario 'Money' Mayweather reconoció a Canelo como uno de los grandes boxeadores de la historia y realizó un paralelismo entre ellos, asegurando que la gente piensa que nunca les dan rivales a su altura.

UNDISPUTED vs UNDISPUTED



🗓️ Sept. 30

📍Las Vegas pic.twitter.com/pAlSN5VszU — Canelo Alvarez (@Canelo) June 30, 2023

"La gente siempre dice que Canelo y Floyd escogen víctimas fáciles. Yo lo que tengo para decirle al Canelo es que ya se probó a si mismo. Peleó contra un montón de grandes peleadores, se probó y subió de peso y compitió en distintas categorías como yo y como otros grandes peleadores a lo largo de los años" declaró.

Lee también: La Federación Internacional de Natación creó una ‘categoría abierta’ para nadadores transgéneros

"Ahora, lo que dicen es que no es el mismo luchador de antes. Y tienen razón, Canelo ya no es como antes. Pero recordemos una cosa, cuando yo derroté a Canelo, yo era más viejo de lo que es hoy Canelo. Ahora imagínate a Canelo con 36 peleando contra mi a los 36. Todos dicen que Canelo está en declive, pero recordemos cuando yo tenía 36 años peleé contra él. Él tenía 23 años y 43 peleas pero decían que no tenía suficiente experiencia" agregó Mayweather, quien fue el primer pugilista en derrotar a Saúl.

Ahora, el campeón indiscutido del peso súper mediano se prepara para el combate del 30 de septiembre contra Jermell Charlo para sumar un nuevo triunfo en su récord.

Lee también: La Federación Internacional de Natación creó una ‘categoría abierta’ para nadadores transgéneros