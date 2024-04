Fernando Ortiz confesó que no saludó a Messi y que ganó "el partido más importante de mi carrera"

La serie entre Inter Miami y Rayados de Monterrey estuvo marcada en gran parte por la polémica entre Lionel Messi y el director técnico Fernando Ortiz, quien habría sugerido antes del partido de ida que los árbitros podrían beneficiar al astro argentino.

Lee también Gerardo Martino lanzó una crítica al futbol mexicano: "¿De qué sirve que ganen la Concachampions?"

Con contundentes triunfos en Miami y en Monterrey, Rayados eliminó a las Garzas y se situó en semifinales de la Copa de Campeones de CONCACAF, lo que para el Tano, es el triunfo más importante de su carrera.

“De parte mía, sí. De parte de los chicos, sí. Enfrentarse a Lionel, no solo campeón mundial, sino por lo que significa para este deporte, es mucho para todos. Feliz por pasar la serie” confesó Ortiz en conferencia de prensa.

Así mismo, se ocupó de dejar en claro el respeto y admiración que tiene por el 10 del Inter Miami y que sus intenciones no fueron malas.

“Para mí Messi es el mejor jugador de toda la historia de este deporte. Yo no quise ofender a nadie. Simplemente mi opinión respecto a lo que pienso. No se dio el saludo y si se daba no sabía cómo iba a reaccionar. El respeto lo va a tener siempre” agregó el Tano al confesar que no hubo saludo entre ellos.

Lee también David Faitelson arremete contra la afición de Monterrey por abucheos a Messi: "Afición ignorante"

“Como entrenador estoy feliz de haber eliminado a un gran equipo. Gerardo y Lionel son grandes a nivel mundial. Me queda la satisfacción de pasar, pero ya estoy pensando en Tigres. Estamos a un paso de un partido importante como es el Clásico” anticipó el estratega del Monterrey.

Ya instalados entre los cuatro mejores de la región, el entrenador de La Pandilla señaló que van paso a paso y que "aún no han ganado nada".

“No hemos ganado nada, avanzamos de ronda. Le ganamos a un gran rival. No hemos ganado nada, avanzamos de ronda. Le ganamos a un gran rival”, concluyó.

Lee también Guardaespaldas de Lionel Messi fue expulsado de la cancha de Monterrey