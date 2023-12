Falta de técnicos mexicanos, un problema que no se ataca y afecta a la Selección Mexicana

Desde la abrupta salida de Miguel Herrera de la Selección Mexicana, en 2015, el combinado nacional estuvo bajo el mando de Juan Carlos Osorio (2015-18), Gerardo Martino (2018-22) y Diego Cocca (2023) en los siguientes ocho años. El avance del futbol tricolor fue nulo.

Con la llegada de Jaime Lozano al banquillo, se espera que las cosas cambien; sin embargo, hay un problema que sigue sin atacarse y —al contrario— no deja de crecer: La carente formación de más directores técnicos mexicanos.

“Es un tema importante que —por ahora— no se percibe como una problemática, pero sin duda, a mediano y largo plazo, si no se hace algo al respecto, puede ser serio. Ya he dicho lo importante que es, al igual que formar jugadores, formar técnicos nacionales para todas las categorías”, declaró Eduardo Fentanes, entrenador del Necaxa.

En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, el timonel de los Rayos ejemplifica que, en países exportadores de jugadores, la relevancia de los procesos comienza desde la formación de entrenadores.

“En países que logran exportar jugadores, los técnicos se vuelven parte importante de ese ciclo exitoso. Argentina se vuelve una referencia para muchos de nosotros; Uruguay, Sudamérica en general, también producen muchos entrenadores que continuamente vienen a México o van al mundo”, puntualizó.

El técnico de 46 años de edad, con experiencia en varios equipos de la Liga MX, hace un llamado a la Federación Mexicana de Futbol para homologar la formación académica de los entrenadores y potenciar su preparación hacia el mundo.

“Hay muchas áreas que atacar para mejorar las formaciones de nuestros entrenadores. Conseguir que el curso, la formación académica, sea homologada por confederaciones, porque nuestro título no nos lo valida ni Conmebol ni UEFA, es un título que sólo te valida Concacaf. Hay que optimizar nuestro sistema de capacitación”, aseveró.

Fentanes es uno de los cuatro directores técnicos mexicanos que estarán en el comienzo del Clausura 2024. Sin duda, cada vez son menos las oportunidades.