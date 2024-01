Extraordinario trabajo en la natación mexicana en lo deportivo, no así en lo administrativo y político

Sin duda que este 2023 quedará marcado por el gran trabajo que se ha realizado en natación, clavados y natación artística; desgraciadamente, el polo acuático parece destruido. Sin embargo, para estos deportes, ha sido un extraordinario ciclo olímpico, iniciando con los Juegos Centroamericanos de El Salvador, con una actuación histórica para la natación con 17 medallas de oro y 46 en total, además de que natación artística y clavados lo ganaron todo.

Esos Centroamericanos fueron la punta de lanza para el despegue de los deportes acuáticos en México, estamos convencidos de que después de esa participación en El Salvador los deportistas comenzaron a sentirse mejor; luego vinieron los Campeonatos del Mundo en los que se lograron cosas maravillosas en los tres deportes como la medalla de plata en natación artística, además de ser finalistas y clasificar a Juegos Olímpicos. En clavados, una actuación histórica, su mejor resultado en campeonatos del Mundo y en natación y aguas abiertas, también se lograron grandes lugares entre los mejores del orbe.

Eso nos da una idea de cómo se encontró la armonía que nos tenía con la federación anterior, cuyo presidente siempre estuvo presumiendo que era la mejor federación deportiva de México. Ahora, imaginen lo que habría sido de los deportes acuáticos de nuestro país, sin ellos tantos años. Estaríamos maravillosamente desarrollados en todas las actividades acuáticas; quizá, hasta de polo acuático estaríamos hablando.

Hay que decir, que se salió adelante por iniciativa de la comunidad acuática, de los entrenadores, las familias, porque los deportistas y la comunidad decidieron hacer un trabajo profesional para beneficio de estas disciplinas.

Tenemos que reconocer también, los apoyos que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador por la participación y los resultados de Centroamericanos y Panamericanos, aunque claros que faltó el apoyo de la Conade para aquellos atletas que han dado a resultados en Campeonatos Mundiales, ya que hay que recordar, que a ninguno de los deportes acuáticos le tocó lo que a otras disciplinas. Pero los apoyos de AMLO lo utilizaron los deportistas para salir adelante en su preparación y eso fue vital.

En el Estado de México, por ejemplo, también fue importante el apoyo con la llegada de la nueva gobernadora que generó la ayuda retroactivamente a quienes participaron y triunfaron de su entidad, en los Juegos Conade, Centroamericanos y Panamericanos.

Pero ahora viene algo que también es muy importante, una asignatura pendiente que ayude a que se siga trabajando de una manera en cuatro disciplinas totalmente separadas, que por ahora son coordinadas por una persona en cada actividad. Es el ejemplo más claro de cómo se debe trabajar a futuro, cuando se forme la nueva federación.

No sé qué se está esperando para formar una nueva federación acuática, no sé si se está esperando a que pasen los Juegos Olímpicos París 2024, y no sé por qué World Aquatics no presiona más para que se haga, porque no veo ningún problema para que se convoque a hacer una nueva federación con una división por disciplina.

En Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, Japón, Hungría así se maneja, son países que tienen una federación por cada una de las disciplinas; es decir, natación, aguas abiertas y master es una federación; polo es otra; natación artística es otra; clavados convencionales y de altura es otra. Es lo más conveniente y no sé qué esperamos para hacer ese trabajo tan importante.

Y, si por ahí nos quieren vender la idea de que World Aquatics no permite que se separen las disciplinas, solamente será cosa de meterse al estatuto y se darán cuenta de que sí hay países que se manejan independientemente por deporte y que tienen sus coordinadores por cada disciplina porque sí lo permiten.

Está en manos del Comité Olímpico Mexicano formar esta nueva federación, es mucho tiempo después de tres años para poder dar este paso que retome el camino profesional.

En lo deportivo ha sido un éxito pese a las trabas, pero van saliendo adelante; en lo político y administrativo vamos con muchas dificultades por la forma en que se manejan las cuatro disciplinas.

Ahora que vienen los Juegos Olímpicos, después del Campeonato Mundial en Doha en febrero, necesitamos un calendario bien definido para todos los aspectos nacionales e internacionales. Tenemos todo para hacer algo maravilloso con una nueva federación, pero necesitamos que se genere y se les dé agilidad a todos los procesos para seguir por este buen camino del nuevo orden de los deportes acuáticos en México.