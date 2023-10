Erick Sánchez cobija la inminente llegada de Julián Quiñones a la Selección Mexicana

El plan original era que Julián Quiñones estuviera ahora mismo en la concentración de la Selección Mexicana para los juegos contra Ghana y Alemania que se disputarán en Estados Unidos en los próximos días, pero apenas anteayer le fue entregada su carta de naturalización, lo que impidió al delantero del América ser convocado por Jaime Lozano en este mes.

Julián, en una gran muestra de disposición, ya trabajó el mes pasado algunos días con el Jimmy en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol y ahora deberá esperar a noviembre o diciembre para hacer su debut oficial con el Tricolor.

Pero mientras eso sucede, en el equipo mexicano entienden que su presencia ayudará al desempeño del combinado en la cancha, sobre todo en la delantera, por lo que aceptan que lo recibirán de la mejor manera. “Respecto a Julián [Quiñones] estamos tranquilos, porque sabemos que si viene es porque va a trabajar, se va a entregar y hará las cosas de la mejor manera", aseguró Erick Sánchez para EL UNIVERSAL Deportes. El Chiquito, volante central de los Tuzos del Pachuca, mostró cobijo al futbolista nacido Magui en Payán en Colombia hace ya 26 años.

“Lo vamos a apoyar, es un mexicano más, es uno más de nosotros en todos sentidos”, indicó.

En la cuestón de la convocatoria, si es llamado o no y si juega o no, “ya es cosa de ellos [el cuerpo técnico comandado por Jaime Lozano] decidir si lo traen o no, nosotros no podemos meternos, pero en todo caso le vamos a dar todo el apoyo posible”, sentenció Sánchez, quien gracias a su papel con los Tuzos en la Liga MX desde hace algunos torneos, se ha ganado la recurrencia en las convocatorias más recientes de la Selección Nacional Mexicana.