¡Emotivo momento! Leyenda del rugby ayuda a su excompañero, quien padece una enfermedad sin cura

Este domingo, dos leyendas del equipo de rugby —Leeds Rhinos— compartieron un momento muy emotivo. Y es que, durante el maratón “Rob Burrow Leeds Marathon”, Kevin Sinfield apoyó a su excompañero, Rob Burrow, quién padece una enfermedad sin cura.

En el evento, Sinfield ayudó a Burrow a cruzar la línea de meta. Y es que, a lo largo de la carrera, no dudó en mostrar afecto a Rob: empujó su silla de ruedas, le cargó en sus brazos e incluso, le besó en el cachete.

Más de doce mil personas acudieron al maratón, el cual se realizó en el Estadio Headingley. Esto, con el propósito de recaudar fondas para "The Rob Burrow Centre for Motor Neurone Disease Appeal” y "Leeds Hospitals Charity", dos instituciones encargadas de dar tratamiento a quienes viven con enfermedades neuromusculares.

“Es increíble crear algo en honor a Rob. [...] Hoy celebramos la amistad”, declaró Sinfield para el medio británico BBC News.

¿Qué pasó con Rob Burrow?





Fue en el 2019 cuando el histórico jugador de los Leeds Rhinos anunció que padece un mal degenerativo: "la enfermedad neuromuscular" (ENM).

Dicho padecimiento destruye las células nerviosas y con el paso del tiempo, provoca debilidad y atrofia en los músculos.

En entrevista con BBC News, Burrow rompió en llanto y confesó que “tiene días buenos y malos”.

"No estaba preparado para que me dijeran que tenía algo que no tiene cura. Es una frustración y no hay mucho que puedan hacer", lamentó el exjugador de rugby.

En el 2022, Burrow escribió una autobiografía que se convirtió en best seller y actualmente, se encuentra en tratamiento.