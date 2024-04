El ‘Vaquero’ Navarrete anhela ser tetracampeón mundial: "Voy a dar una buena pelea"

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete tiene una cita el próximo 18 de mayo ante el ucraniano Denys Berinchyk va en busca de conquistar el título ligero de la Organización Mundial de Boxeo para convertirse en campeón mundial de cuatro divisiones distintas.

“Estamos en preparación, hay muchas cosas que merecen dedicación y enfoque para llegar en condiciones optimas para dar una buena pelea y obtener ese título tan anhelado”, aseguró el pugilista.

Navarrete ya logró triunfar en la categoría de peso súper gallo, peso pluma y súper pluma de la OMB, en caso de salir con el brazo su próxima pelea se uniría a Saúl ‘Canelo’ Álvarez, Juan Manuel Márquez, Erik Morales, Jorge ‘Travieso’ Arce y Leo Santa Cruz como los pugilistas mexicanos que presumen cinturones mundiales en cuatro pesos distintos.

“Hablar de un tetracampeón no es tan fácil, pero cuando analizamos y vemos lo que conlleva valoramos todo lo que se requiere”, afirmó el originario de San Juan Zitlaltepec, Estado de México.

Dar el salto a las 135 libras es un cambio que no le ha costado trabajo al Vaquero, por el contrario, ya tiene la confianza de brindar una gran batalla en el Pechanga Arena de San Diego, California.

“Estoy contento fue mi primera sesión de sparring en los cuales me siento contento porque hicimos un gran trabajo, hace tiempo que no me sentía así (de bien)”, compartió el boxeador de 28 años.

La pelea ante Berinchyk será la primera para el mexicano luego de someterse a una operación en la mano, aunque Navarrete Martínez acepta que existía inseguridad por cómo quedaría su extremidad, hoy se dice asombrado por la rápida recuperación.

“Mi mano me está dando el nivel que yo esperaba, vamos a hacer una buena pelea, hay buenas herramientas para ir por esa corona”, advirtió.

