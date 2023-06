El tirador Jorge Orozco no tiene apoyo económico, está preso del tabú que da manejar armas de fuego

Jorge Orozco vivió en Tokio 2020 su primera experiencia en unos Juego Olímpicos. El tapatío se plantó con autoridad y, después de acertar 28 de 35 disparos, se quedó con el cuarto lugar en la fosa masculina de tiro con escopeta.

Un resultado que en menos de tres años se encuentra prácticamente en el olvido para autoridades y patrocinadores, quien con el paso de los meses le han perdido la pista, al grado de poner en riesgo su participación en París 2024.

El mexicano ha perdido puestos en el ranking mundial por no asistir a las competencias, y encontrando en la desinformación a su peor rival. “Algo de lo que sufre mi deporte en comparación de otros, es el manejo de armas. Al empresario mexicano le da miedo de decir que patrocinan a alguien que maneja armas y me veo muy afectado”, compartió Orozco para EL UNIVERSAL Deportes. Jorge, quien maneja una escopeta Beretta dt11 calibre 12, agregó que ha tenido reuniones con empresarios, pero es difícil cambiar sus tabúes sobre su herramienta de trabajo. “He intentado por el medio privado, con empresas del medio y que no lo son, buscado a bancos, marcas de autos, compañías pequeñas, medianas y no les interesa apoyar a un deportista ya que consideran mala imagen que maneje armas. Ese tabú me ha bloqueado tantas oportunidades”.

Orozco Díaz llama a los empresarios para estar informados sobre su disciplina y entender que también es un deportista de alto rendimiento: “Hay que recordarle a todos los directivos que manejo armas pero lo hago en un ámbito deportivo. Soy un atleta en todas las de la ley. He hecho todos los sacrificios para seguir compitiendo, he renunciado a familia, amigos y muchas cosas en la vida para lograrlo”.