El Hijo del Santo denuncia ser víctima de la delincuencia en el Aeropuerto de Tijuana

El histórico luchador mexicano 'El Hijo del Santo', compartió hace unas horas en redes sociales ser víctima de la delincuencia en el Aeropuerto internacional de Tijuana, justo antes de llegar a Estados Unidos como parte de un compromiso por la celebración del Día del Niño.

El gladiador, narró que tras un vuelo de la Ciudad de México a la ciudad fronteriza, su equipaje fue abierto causando con ello el robo de varios artículos oficiales.

"Estoy muy molesto y también con tristeza. Ayer viajé de la Ciudad de México a Tijuana y a la hora de cruzar tomé mis maletas y me di cuenta que una de ellas no tenía candado. Siempre les pongo candado, pero mis paisanos son muy mañosos y se robaron máscaras y playeras".

En ese sentido, el enmascarado añadió que dentro de las cosas robadas también había algunos juguetes, mismo que iba a regalar a niños mexicanos en Estados Unidos.

"Yo traía de regalo juguetes a niños mexicanos. Ustedes no saben el esfuerzo que hace uno para comprar sus cosas y productos. No es culpa de la aerolínea, si no de la gente que carga las maletas", finalizó.