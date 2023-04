El gesto de la afición del Mallorca que conmovió a Javier Aguirre

Javier Aguirre, entrenador mexicano del Mallorca, admitió que se había "emocionado" al escuchar su nombre coreado por la afición bermellona tras el triunfo 3-1 ante el Getafe, que sitúa al equipo con 40 puntos, muy cerca de la tercera permanencia consecutiva en Primera División.

"No lo esperaba, pero me dio mucho gusto. No recuerdo que mencionaran mi nombre de manera tan espontánea en un estadio; soy mayor, pero estas cosas te emocionan", confesó Aguirre.

El "Vasco" se ha ganado a pulso el cariño de los hinchas mallorquinistas como ya lo hicieron, años atrás, el argentino Héctor Cúper y los españoles Luis Aragonés -ya fallecido-, Lorenzo Serra Ferrer y Gregorio Manzano tras dejar una huella imborrable de su paso por el banquillo balear.

También, Luis García Plaza -técnico del Deportivo Alavés- recibió un cálido homenaje de las Peñas del Mallorca cuando fue relevado por Aguirre en marzo del pasado año.

El equipo estaba en descenso, pero eso no fue óbice para que la afición reconociera la labor del madrileño con el ascenso a Primera de los 82 puntos en 2021, registro jamás alcanzado en la historia centenaria del club.

Al corear su nombre, la grada de Son Moix se pronunció con claridad sobre la continuidad de Aguirre la próxima temporada.

El entrenador azteca, sin embargo, prefiere dilatar un posible acuerdo hasta que "la salvación sea matemática", como declaró tras el triunfo ante el Getafe.

"Soy muy cabezota y hasta que la salvación sea matemática de ese tema no hablaré. Ya he dicho que estoy contento aquí y vamos a esperar", remarcó Javier Aguirre.