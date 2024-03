El clavadista Randal Willars asegura que el sueño de París 2024 apenas comienza

París 2024 marcará el debut de Randal Willars en unos Juegos Olímpicos, el clavadista afirmó que su sueño deportivo está a un 50 por ciento, en los próximos meses trabajará para cumplirlo por completo.

"Estar clasificado no significa que ya acabó todo, fue el primer paso y el segundo es ir en búsqueda de las medallas", expresó el atleta en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Durante la justa veraniega Willars Valdez competirá en las pruebas de plataforma de 10 metros individual y sincronizados, en esta última junto a Kevin Berlín, en ambas quiere colgarse la presea.

"El objetivo está claro para mí, me veo en el podio, lo importante es visualizarme ahí", puntualizó.

A finales de febrero a Randal le fueron otorgadas las dos plazas olímpicas sin un selectivo interno de por medio, fue por los resultados mundiales, esta notificación es un hecho que resalta el clavadista.

“Me da mucha tranquilidad, me permite enfocarme más a lo que es París y buscar la mejor preparación posible para llegar en gran momento y poder pelear las medallas”, reiteró el originario de Rosarito, Baja California.

El fogueo del clavadista en lo que va de este 2024 consiste en dos preseas de plata (individual y sincronizado) en la Copa del Mundo de Canadá, así como dos cuartos lugares en el Campeonato Mundial de Doha (individual y sincronizado), resultados que lo motivan para la cita deportiva más importante de su carrera.

“Yo me siento confiado de mi calidad, no tengo duda que he demostrado que tengo la calidad y la capacidad de estar en el top mundial”, puntualizó el atleta de 21 años.

Willars Valdez no se confía, por el contrario, tras cada participación hace una autoevaluación para triunfar en los Juegos Olímpicos, pero también en la Copa del Mundo de Alemania y China, que serán sus últimas pruebas previo a París.

“(Mejoré) la consistencia, me siento mejor físicamente y anímicamente, muy seguro a la hora de ejecutar, tengo eventos importantes y hay que corregir detalles, subir las puntuaciones y hacer más puntos para garantizar en el podio”, sentenció Randal.