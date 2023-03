El accidente que hizo más fuerte a Juan Manuel Correa

Fue en 2019 cuando un terrible accidente marcó no sólo a la Fórmula 2 (categoría en la que sucedió), sino a todo el automovilismo, pues las consecuencias fueron desgarradoras.

Aquel choque dejó una marca imborrable en la carrera deportiva de Juan Manuel Correa, quien —en charla con EL UNIVERSAL Deportes— recuerda el fatal suceso, del que asegura “lo único que cambiaría es que Anthoine Hubert [fallecido tras el percance] no hubiera estado involucrado”.

Han pasado algunos años de aquel terrible evento, y el ecuatoriano señaló haberlo tomado como un gran aprendizaje, pero con el respeto y recuerdo de su compañero en la pista.

“La enseñanza que me dejó, no la cambiaría, porque me convirtió en quien soy ahora y siento que me ayudará a llegar lejos en el automovilismo y en la vida”, expresó el piloto.

Correa reveló que —al principio— sentía estar “en una pesadilla”, de la que poco a poco, con trabajo y fuerte mentalidad, logró salir.

“Fue un proceso muy largo y duro. Hubo diferentes etapas. Fue un shock, sientes que estás en una pesadilla, de la cual no te puedes despertar”, contó. “Lo primero fue aceptar lo que pasó, comenzar a ver mi vida desde este nuevo punto; después, decidir volver a correr y a utilizar eso como una forma de empujarme a cumplir con la terapia, con las cirugías, a estar motivado en este proceso”.

Lo que le ha permitido sobreponerse a ese complicado momento.



