Las ATP Finals 2023 significarán un precedente para el tenis de México, por la histórica participación de Santiago González, que cayó en las semifinales de dobles; pero el veracruzano no fue el único mexicano en Turín, Eduardo Ordieres estuvo presente impartiendo justicia.

“Soy el primer mexicano que va como juez de línea desde que existen las Finals”, comentó en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Eduardo tuvo la oportunidad de estar en el final de temporada del circuito ATP gracias a su labor en 2023, porque así como en este torneo participan los ocho mejores tenistas, también “a nivel de jueceo están los mejores del año”. Ordieres recibió esta oportunidad cuando “estaba trabajando en la Laver Cup, porque durante 2023 intenté mantenerme vigente al asistir a la mayor cantidad de torneos que puedo por todo el mundo”, y el resultado fue gratificante.

“La gente que se encarga de reclutar los jueces para el torneo de las Finals me vio trabajando y me hizo la invitación, es mucho trabajo para llegar ahí por esa invitación y ahora me tocó representar a México”, señaló el joven juez, quien comenzó su carrera en el deporte blanco como recoge-pelotas en el Abierto Mexicano de Tenis, cuando se realizaba en el Club Alemán.

Eduardo recordó que cuando se dedicaba a ese hobby “conoció gente” y comenzó a prepararse para realizar la certificación avalada por la Federación Internacional de Tenis, que ahora además de impartir justicia en la ATP Finals 2023 ya lo llevó a estar en torneos de cuatro continentes —América, Europa, Asia y Oceanía— como el Masters de Canadá, Roma e incluso ya participó en el histórico Grand Slam de Wimbledon.

Ante la desaparición en las canchas de jueces línea para ciertos torneos en 2025 en el circuito de la ATP, Ordieres señaló que la clave es la preparación y “ya me estoy certificando como juez de silla” para seguir en el tenis mundial.

Eduardo Ordieres, el juez de línea mexicano que hizo historia en las ATP Finals 2023

