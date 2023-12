David Faitelson y André Marín llaman 'Flan Luis' al equipo potosino tras la goleada del América

El América dio un paso muy importante en la ida de las semifinales para seguir soñando con "la 14". En el Estadio Alfonso Lastras, humillaron al Atlético de San Luis con una goleada por 5-0 gracias a los dobletes de Julián Quiñones y Diego Valdés, así como el gol en solitario de Henry Martín.

Lee también José Ramón Fernández lanza indirecta a favor del América: "Ya le toca"

Al finalizar el partido, los periodistas de Televisa, David Faitelson y André Marín, presentaron una crítica muy fuerte al conjunto potosino, incluso burlándose de ellos, ya que el exconductor de ESPN se atrevió a cambiarle el nombre al equipo por "Flan Luis".

Y sí, “Flan Luis”… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) December 7, 2023

"Este equipo de San Luis al que hoy en las redes sociales llaman correctamente 'Flan Luis' porque no tiene otra forma de llamarse, es un flanecito, con todo respeto, uno es pregunta ¿cómo llegó hasta aquí?" dijo Faitelson, quien agregó que "el arbitraje no ayudó al América, fue el San Luis, no se presentó en el campo de juego".

Por su parte, el exconductor de La Última Palabra señaló a Gustavo Leal, entrenador del Atlético de San Luis, como gran responsable de la humillante goleada que recibió su equipo.

Lee también Los mejores MEMES de la histórica goleada del América en San Luis

"El señor Leal que se puso a inventar cosas extrañas en un partido de liguilla y semifinales cuando había que poner una alineación más coherente para competirle al América", añadió Marín.