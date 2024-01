Uno de los últimos íconos en el futbol mexicano es Óscar 'Conejo' Pérez, portero de gran calidad y resorte que se volvió con sus actuaciones un histórico de Cruz Azul y la Selección Mexicana.

Una historia que pudo ser completamente diferente, ya que compartió en plática con Yosgart Gutiérrez varios momentos de su carrera deportiva, incluso revelando que en sus comienzos pudo ser jugador campo.

El exjugador de equipos como Pachuca y Jaguares de Chiapas narró que en un comienzo de su carrera se probó como defensor por la banda en Atlante.

"Llegué y vi dos porteros, me preguntaron de que jugaba y dije de lateral. Así empecé, fue durante unas semanas y resulta que se lesionó un portero previo a un partido y hablé para cambiar de posición, fue exacto ya que me iban a dar las gracias y allí me quedé", contó Pérez.

El 'Conejo' debutó el 21 de agosto de 1993 con Cruz Azul, institución en la que ganó la Copa México en 1997 y el título de la Liga MX en ese mismo año, volviendo a tener esa alegría de ser campeón en México con Pachuca en el Clausura 2016.