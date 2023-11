Ciclista financiará su participación en los Juegos Olímpicos con contenido para adultos

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina y son varios los deportistas que sueñan con llegar a las justas que se llevarán a cabo en París el próximo año.

Algunos deportistas hacen lo posible para ir y disfrutar de los Juegos Olímpicos, uno de los mejores eventos del mundo. Sin embargo, son muchos los que encuentran una serie de problemas para viajar a las justas, a pesar de tener su clasificación asegurada.

Este es el caso de Alexandra Ianculescu, una ciclista y patinadora de velocidad nacida en Rumania y naturalizada canadiense, quien decidió innovar para estar en los Juegos Olímpicos. La deportista abrió una cuenta de contenido para adultos para financiar todos los gastos que conlleva viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La aplicación de contenido para adultos ha ganado bastante fama en los últimos años y cada vez son más los deportistas que deciden incursionar en este mundo para poder costear su pasión por el deporte. Alexandra Ianculescu es uno de los casos más sonados en las últimas semanas luego de revelar que tiene cuenta en la plataforma para adultos que le genera ingresos importantes para cubrir los gastos de su vida personal.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, explicó la rumana en Daily Star.

Y agregó: "Hice una cuenta de OnlyFans en 2021… ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!", La idea surgió porque "alguien lo sugirió" y dijo: "'¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos… Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!".

Ianculescu ha conseguido aumentar sus seguidores en las redes sociales gracias a su cuenta en la plataforma y su amor por el deporte, cuenta con más de 50 mil seguidores en Instagram y 3 mil en X.

Además, está facturando importantes números para ir a París 2024. "Tengo paciencia. Planeo hacer esto durante mucho tiempo. No planeo establecerme y comprar una casa y tener hijos y comprar perros en el corto plazo, pero sí trabajar duro para llegar a París".

La deportista decidió cambiar el patinaje de velocidad por el ciclismo y cumplió su sueño de estar en unas justas deportivas en 2018, cuando participó en los Juegos Olímpicos de Invierto de Corea del Sur. Sin embargo, no tuvo una actuación destacada por falta de preparación y quiere cambiar esa imagen que dejó en Francia.

"En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje", destacó la atleta europea. Ahora, su objetivo es brillar en el ciclismo y pelear por una medalla en los Juegos Olímpicos del próximo año en tierras francesas.

