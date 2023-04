Checo Pérez y su contundente mensaje a Max Verstappen: "Vine a Red Bull para ser campeón"

Sergio 'Checo' Pérez volverá a la actividad de la Fórmula 1 este fin de semana al correr el GP de Azerbaiyán, un circuito que conoce a la perfección y que podría darle puntos importantes en búsqueda del primer lugar en la clasificación de pilotos, que mantiene su compañero Max Verstappen.

El mexicano, que saldrá tercero en Bakú este domingo, aseguró en entrevista que su único objetivo con Red Bull es convertirse en campeón de la máxima categoría, sentenciado que durante la campaña pensará únicamente en lo mejor para él.

Lee También: Checo Pérez largará tercero en el GP Azerbaiyán; Charles Leclerc se queda con la pole position

“Es importante mantener una buena relación en el equipo, un buen ánimo dentro de la escudería es clave, pero al final estoy aquí para ser campeón y es mi máximo objetivo. Entonces habrá momentos en el año donde tengamos que ser un poco más nosotros y pensar en nuestro mejor resultado posible”, señaló para Diario AS.

Checo Pérez, agregó que para poder levantar el campeonato al final de la temporada y hacer historia para el automovilismo mexicano se requiere ser perfecto.

Lee También: F1: Las novedades que se presentan este fin de semana en el GP de Azerbaiyán, con Sprint Race incluida

“Ser perfecto. No puedes dejar nada en la mesa porque no hay un fin de semana en el que Max no maximice el potencial del auto. Tienes que ser perfecto y estar a un 100 %, sabes que si estás a un 99.9 no es suficiente”, finalizó.