Checo Pérez: "Mi hijo tiene más talento que yo a esa edad"

Checo Pérez aseguró que su hijo, 'Chequito', tiene talento, mucho, incluso más que el que tenía Sergio a esa edad (5 años).

El piloto mexicano habló sobre esto de cara al Gran Premio de Las Vegas, el penúltimo del año y en el que probablemente amarre el subcampeonato del mundo.

"Le gusta mucho (el automovilismo) y tiene mucho talento. Se lo he dicho, que llegará tan lejos como quiera. Tiene más talento que yo a esa edad, lo he visto. Tiene mucha facilidad, pero al final pocos tienen el hambre que yo tuve y eso dependerá de él", mencionó en entrevista con ESPN.

Pérez Mendoza reiteró que no le gustaría que su primogénito se dedicará al mundo de la velocidad y los coches, pero acepta que lo apoyará en caso de que así lo deseé.

"Personalmente no me gustaría (que se dedicara al automovilismo), porque siendo mexicano dejas años increíbles de tu vida, pero in increíble luchar por tus sueños y la felicidad igual está ahí en luchar y buscar tus metas. También le gusta el futbol", añadió el 11 de la parrilla.

Sergio llegará a Nevada con el objetivo de buscar una victoria, pero sobre todo de finiquitar el tema del subcampeonato, que representaría por primera vez en la historia para Red Bull lograr el 1-2 al final del año.

Checo Pérez fue confirmado una vez más como piloto de Red Bull para 2024 - Imago7