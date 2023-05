Carlos Salcedo ilusionado con llegar a Cruz Azul: “Es un sueño, no me la creo”

“Es un sueño, no me la creo”, fueron las primeras declaraciones de Carlos Salcedo, quién llega con la ilusión y compromiso de ser el referente en la defensa de Cruz Azul.

“El Titán” llegó a la Ciudad de México para reportarse con el equipo cementero. Aseguró que siempre soñó con jugar en la capital y de la mano de Ricardo Ferretti, cree que pueda conseguir grandes cosas.

“Es un sueño. La verdad, saber lo que representa Cruz Azul. No me la creo, porque estoy contento de llegar a la magnitud de esta institución. Sé lo que conlleva estar acá. Siempre me visualicé jugando en un equipo de la capital desde niño y ahora se me cumple. He jugado en uno de Guadalajara, uno de Monterrey y ahora en Ciudad de México. Tengo mucho sentimientos y ganas de arrancar”, declaró a su llegada al aeropuerto.

“El Titán” se presentará a los exámenes médicos, checará detalles de su contrato y se pondrá, de inmediato, a los órdenes de Ricardo Ferretti.

“El “Tuca” y yo venimos a finiquitar, a platicar. La verdad contento, hicimos o marcamos muchos títulos juntos, ahora me gustaría hacer las cosas con Cruz Azul”.

Carlos Salcedo en el aeropuerto

Los jugadores de La Máquina, el lunes, se presentaron a entrenar y preparar el torneo Apertura 2023. El nuevo refuerzo, aseguró que está en buena forma física: “Sí, se podría decir que si”.

El ex de los Tigres aseguró que no se visualizaba regresando al futbol mexicano, pero un problema familiar lo obligó llegar a FC Juárez y ahora a dar el paso a Cruz Azul.

“No ha sido fácil. Hace un año, la verdad no me visualizaba acá porque me había ido a la MLS, estaba a lo mejor con otros planes. El futbol y la vida es así. Pasó algo con mi esposa y tuve que regresar para acá. FC Juárez me brindó la oportunidad, después pasa que llega el Tuca acá, platicamos desde hace tiempo y me motivó bastante, me ilusionó a mi venir para acá. Físicamente vengo muy bien y quiero esa revancha y hablarlo dentro del campo”.

Sobre un posible regreso a la Selección Mexicana, Salcedo fue claro que no depende él, sino de Diego Cocca, por lo que se ganará un lugar con sus actuaciones en el terreno de juego.

“Primero me enfoco acá. Creo que ha sido un poco injusto, pero al final yo no decido. Si se tiene que dar, se dará. Si tengo que hacer las cosas acá para llegar allá (Selección Mexicana) creo que tendré que hablarlo dentro del campo. Es lo que a mi me compete”, finalizó el nuevo refuerzo de Cruz Azul.