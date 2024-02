Capitán de la Premier League recordó el paro cardiaco por el cual casi pierde la vida durante un partido

El capitán de Luton, Tom Lockyer, dice que su corazón se detuvo por más de 2 minutos y medio cuando sufrió un paro cardiaco en un partido de la Premier League en Bournemouth en diciembre, pero todavía espera que los doctores le autoricen seguir jugando a nivel profesional.

El defensa de 29 años se colapsó en el minuto 59 en el estadio Vitality el 16 de diciembre, lo que provocó el abandono del partido. Lockyer fue dado de alta del hospital cinco días más tarde después de que le realizaran un procedimiento exitoso para colocarle un desfibrilador automático implantable.

“Dos minutos, 40 segundos estuve fuera”, le dijo Lockyer a Sky Sports en una entrevista que fue transmitida el domingo antes del partido entre Luton y Manchester United de la Premier League. “Necesité del desfibrilador para que me resucitara. Muchas gracias a los paramédicos y a los médicos del equipo involucrados, porque sin ellos no estaría yo aquí”.

Lockyer también se desplomó durante la victoria final del campeonato en mayo sobre Coventry en Wembley, lo que lo llevó a someterse a una cirugía para corregir una fibrilación auricular.

Dijo que supo de inmediato que su colapso en Bournemouth era más grave.

“Estaba corriendo hasta la línea media y me mareé mucho. Recuerdo haber pensado ‘estaré bien en un segundo’ y finalmente no fue así”, dijo. “Me desperté y los paramédicos y todos estaban por todas partes. También sucedió en mayo, pero supe al instante que esto era diferente. La última vez desperté casi de un sueño, esta vez desperté de la nada. Inmediatamente hubo un poco más de pánico por parte de los paramédicos, fisioterapeutas y médicos del club. Estaba un poco desorientado, no podía hablar ni moverme, solo intentaba entender qué estaba pasando.

“Mientras ello sucedía recuerdo que pensé ‘podría morir aquí’ y es algo surrealista pensar eso y no poder moverse y responder”.

Lockyer dijo que aún necesita someterse a más pruebas antes de que los médicos tengan una idea clara sobre si es seguro para él reanudar su carrera como jugador.

“Estaremos atentos a lo que indiquen los médicos y los especialistas, pero si hubiera una posibilidad de que pueda volver a jugar, y no voy a hacer nada en contra de las recomendaciones de ellos, entonces me encantaría”, dijo. “Es muy prematuro para decirlo, hay muchas más pruebas y cosas que deben suceder en segundo plano, pero no lo descartaría”.

El centrocampista de Manchester United Christian Eriksen retomó con éxito su carrera después de que le colocaran un dispositivo tras su colapso en la Eurocopa de 2021 mientras jugaba para Dinamarca.

