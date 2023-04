Canelo Álvarez y Chicharito Hernández opinan sobre David Faitelson: "Ese cab... no tiene remedio"

Javier Hernández, el Chicharito, ha encontrado un pasatiempo en las transmisiones de Twich, en las que platica con sus seguidores y compite en algunos videojuegos con otros streamers en el mundo.

Pero también suele tener invitados para charlar de diversos temas y quien apareció en plática con el exdelantero de las Chivas fue el boxeador Saúl Álvarez.

En esa charla de tapatíos, el Chicharito y el Canelo aprovecharon para hablar de David Faitelson y sus críticas hacia ellos.

El púgil al entrar al tema dijo: "No, ese cabrón no tiene remedio".

Así fue la charla entre el Chicharito Hernández y el Canelo Álvarez sobre David Faitelson

En la transmisión titula "El Olimpo", esto fue lo que dijeron tanto el Chicharito Hernández como el Canelo Álvarez sobre David Faitelson, actual periodista de ESPN.

Canelo: "No, ese cabrón no tiene remedio, la neta".

Chicharito: "Yo lo admiro, es un gran periodista, a mí me gusta que dice lo que piensa y siente, pero creo que ya se dejó llevar por el negocio, ya no se trata de que si me tienes que decir que si jugué bien o jugué mal. Donde no estoy de acuerdo con David (Faitelson) es cuando demerita a un mexicano con un extranjero".

Canelo: "Me voy a gastar mi saliva hablando de él, no vale la pena, pero en muchas ocasiones en vez de ser un reportero que analiza la situación que va a hablar, usa mucho el fanatismo, a lo mejor no le caigo bien o no le gusta mi boxeo, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos. A lo mejor no le caigo bien, dice que me veo muy mamón, está bien, no pasa nada"

Y la cosa no quedó ahí, el boxeador agregó: "Cuando he tenido la oportunidad de que me dice cosas acá medias fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite lo pendejo, la neta".