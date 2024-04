Canelo Álvarez criticó el combate entre Mike Tyson y Jake Paul: "Es más show que pelea"

Hace varios años, el joven estadounidense Jake Paul irrumpió en la escena del boxeo mundial con combates contra grandes figuras de las artes marciales y del mismo pugilismo. Este año, anunció que peleará contra el histórico Mike Tyson y mantiene su búsqueda de enfrentarse al Canelo Álvarez en algún momento.

El tapatío, campeón indiscutido del peso supermediano, habló sobre la pelea entre el creador de contenido y Tyson, y aseguró que no será una verdadera disputa.

“Para nada me interesa verla, con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de peleas, creo que es más show que pelea” confesó Canelo en Yes Network.

Así mismo, aseguró que los verdaderos amantes del boxeo no verán esa pelea.

"Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso (pelea Tyson vs Paul), es para otra audiencia" agregó.

