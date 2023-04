Canelo Álvarez critica la mentalidad del deportista mexicano: "No están dispuestos a sacrificarse para llegar más allá"

El multicampeón mexicano del peso supermediano Saúl 'Canelo' Álvarez está a un mes de distancia de volver a pelear en su tierra natal. Recientemente, mantuvo una transmisión en vivo con el máximo goleador de la Selección Mexicana de futbol, Javier 'Chicharito' Hernández y discutieron sobre el perfil de los deportistas mexicanos y la diferencia entre ser uno más del montón o sobresalir.

Sin lugar a dudas, el boxeador tapatío es uno de los mejores deportistas de la historia y sabe de primera mano lo que se necesita para sobresalir.

“Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que con puro talento puedes llegar, pero quizá puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes, ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar más allá. Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí” señaló Álvarez.

Tanto el Canelo como Javier, son dos deportistas que han sufrido derrotas importantes a lo largo de sus carreras y el peso de las críticas por cada tropiezo. Sin embargo, los dos son ejemplos de cómo la mentalidad es uno de los factores más importantes para salir adelante.

Canelo platicando con Javier Hernández

“Si no viene de la mano con una mentalidad fuerte estás fuera. Puedes tener todo, pero si no tienes mentalidad fuerte todo conlleva a algo que te arropa buenas, malas, caídas y si no sabes manejarlo, pues te chingas” agregó Canelo, que peleará el 6 de mayo en el Estadio Akron contra el británico John Ryder.

Finalmente, destacó que en cualquier disciplina y en cualquier parte del mundo, hay un mexicano "chingón".

