Buscan que el técnico mexicano tenga su lugar en la Liga MX

En 2017 se fundó la Asociación Mexicana de Directores Técnicos y Entrenadores de Futbol A.C., que tenía como objetivo aglutinar a los técnicos en pro del bien del futbol mexicano y del propio… Con el paso de los años, esta Asociación perdió presencia ante el miedo del gremio y la Federación Mexicana de Futbol a que todo grupo se vuelva en un sindicato que pelea por sus derechos. Pero hoy más que nunca, ante el maltrato que los entrenadores nacionales tienen en Primera División, “es cuando debe haber unión”, menciona Fernando Navarro, presidente de la Asociación.

Es claro que el técnico mexicano, que sólo ocupa tres espacios en la Liga MX, “se siente desplazado”, y por eso ha tenido que irse a buscar oportunidades fuera de su país”, menciona el Fati Navarro, exjugador de Atlas, Tecos y Tigres.

“En el inicio hubo varios técnicos interesados. Miguel Herrera, Víctor Vucetich, Luis Fernando Tena, Efraín Flores se unieron, pero el interés se fue diluyendo... Ahora tenemos una gran oportunidad de consolidación”. En vez de ver hacia la Liga MX como bastión, la Asociación ha encontrado en la Segunda “un sector que ha mostrado gran interés, tenemos muchos afiliados que se han acercado para saber de qué se trata esto. Nosotros ofrecemos cursos, intercambios, desarrollo de imagen, porque para ser técnico hay que parecerlo, y hasta asesorías jurídicas, para que peleen por sus derechos”. Y todo esto, “es gratis, no cobramos nada”. Con la FMF no hay relación, “fuimos los primeros en proponer el Comité de expertos, pero nada, no les interesó… Hasta ahora”.