Bruno Amione lamenta que Santos haya quedado fuera

Torreón.— Cuando Juan Brunetta le contó sobre Santos a Bruno Amione, el defensor argentino, quien entonces militaba en el futbol italiano, no imaginaba que pronto vestiría el verde y blanco, y menos que llegaría para un complejo semestre como lo ha sido el Clausura 2024.

Amione fue el último refuerzo de los laguneros y entre el cambio de técnico y movimientos en la plantilla, el equipo cayó en crisis, misma que los dejó sin posibilidades de ir a la Liguilla. “Conocí del equipo por todo lo que me recomendó y contó Brunetta. Fue algo difícil el cambio de Europa a México, pero estoy muy contento”, dijo el defensa argentino a EL UNIVERSAL Deportes.

Bruno no dejó a un lado su sentir por no haber logrado el boleto a las finales: “Soy feliz acá, pero estoy triste por no haber logrado el objetivo; disculparnos con la afición y vamos por el triunfo contra San Luis”, apuntó el sudamericano.

Amione reconoció que desde su trinchera busca aportar lo que aprendió en Europa en clubes como el Hellas Verona y la Sampdoria: “Como defensa aprendes mucho en Italia”, pero también destacó lo que les solicita el técnico Ignacio Ambriz, “pide intensidad y eso lo recalco de él. Pide que tengamos la pelota y que juguemos intenso”.

Santos cierra mañana su participación en el torneo, con la misión de dar batalla para el siguiente semestre, echando mano del talento de su cantera.