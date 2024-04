El boxeador estadounidense Patricio Manuel vivió este fin de semana una triste jornada en el cuadrilátero en Indio, California.

Luego de caer vía nocaut en su primer combate del 2024, Manuel, boxeador transgénero y quien nació como mujer bajo el nombre de Patricia Manuel, sufrió una dolorosa derrota en tiempo récord.

El boxeador cayó tras 21 segundos de combate ante Joshua Reyes, quien con un golpe fulminante lo mandó a la lona, un resultado que significó su primera derrota en el boxeo profesional.

Luego de la pelea, que firmó parte de la cartelera preliminar, Patricio Manuel habló en redes sociales del resultado, asegurando que se siente muy decepcionado por lo ocurrido.

“Nunca he sido de esconderme pese al resultado. Perdí anoche, entrené con todo, tuve maravillosos sparrings, pero hay veces en que las cosas no salen como quieres. Lo más importante es que estoy bien, pero me siento profundamente decepcionado y mi ego está lastimado”, estableció el boxeador transgénero en Instagram.