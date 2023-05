Bernardo Rodríguez y su anhelo por quedarse con los Dallas Cowboys

Bernardo Rodríguez era un adolescente con la maleta repleta de anhelos cuando, en 2013, arribó a Coppell, Texas. Por su mente sólo pasaba la idea de cumplir con aquel sueño que parecía imposible cuando a los cuatro años de edad pisó por primera vez un emparrillado y la NFL era una utopía transmitida por televisión.

Una década después, el mexicano está cerca de lograrlo.

Nacido en la Ciudad de México, Rodríguez comenzó a jugar futbol americano con los Perros Negros de Naucalpan.

Desde entonces, hizo de los emparrillados su hábitat y, gracias a su poderosa pierna, se abrió paso en el futbol americano colegial de Estados Unidos, hasta ganarse un lugar en los tryouts de los populares Cowboys de Dallas.

“Fui y pateé frente a todos los coaches. Conocí a todos los jugadores, al head coach [Mike McCarthy], a Jerry Jones [dueño del equipo], entre otros”, dice, en entrevista.

El pateador de despeje no pudo coincidir con su compatriota Isaac Alarcón durante su visita del viernes 31 de marzo en los campos de entrenamiento del equipo de la Estrella Solitaria, pero espera poder compartir pronto el vestuario con él.

“De chiquito, los equipos que me gustaban más eran los Colts de Indianapolis y Cowboys de Dallas, pero como llevo viviendo en Dallas más de ocho años me encantan los Cowboys y, si pudiera elegir un equipo, sería este, porque tengo amigos, familia y todos los conocidos de mi preparatoria y universidad que viven en el área, y se siente como mi casa, por eso me gustaría ir”, confiesa.