Atleta olímpico pierde la vida ahogado previo a los Juegos Olímpicos de París 2024

El deporte mundial se encuentra de luto, luego de confirmarse la noticia de la trágica muerte de Jackson James Rice, uno de los deportistas más importantes de Tonga con miras a los próximos Juegos Olímpicos de París 2024.

De acuerdo con los primeros reportes, todo habría ocurrido mientras el joven de 18 años de edad se encontraba realizando una práctica con miras a su participación en tierras francesas.

El encargado de compartir la noticia sobre la perdida del deportista fue su padre, quien compartió que Rice murió tras sufrir un desvanecimiento mientras estaba buceando en apnea en aguas poco profundas.

Ante lo ocurrido, los médicos intentaron reanimarlo, pero no pudieron hacer mucho para salvar su vida, estando cerca de verlo en Francia en la disciplina de kitefoil o iQFOiL, la cual es una modalidad del windsurf.

"Fui bendecido con el hermano más increíble en todo el mundo y me duele decir que ha fallecido, ni siquiera sé qué decir, no sé qué hacer o qué pensar, echo de menos a Jj más allá de lo creíble, estoy en shock, todavía no puedo creerlo. Era un increíble kitefoiler y habría llegado a los Juegos Olímpicos y habría salido con una gran medalla brillante. Hizo muchísimos amigos increíbles en todo el mundo", escribió su hermana en redes sociales.