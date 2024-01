Arturo Vidal confesó que dejó de tomar alcohol: "La recuperación cuesta"

Las transmisiones en vivo a través de Twitch son cada vez más comunes entre los futbolistas de élite. Allí, los deportistas comparten su vida privada con sus seguidores y Arturo Vidal, el histórico mediocampista chileno, confesó que dejó de tomar alcohol para poder competir mejor.

“A este nivel no puedes dar ventaja; si tomas todos los días vas a andar para la caga, pero si lo haces una vez al mes no pasa nada. Creo que la recuperación cuesta, pero no creo que haga mal… Por eso hay que tomar el alcohol cuando uno sale campeón, para poder disfrutar”.

Vale la pena recordar que hace unos años, durante la Copa América que se llevó a cabo en Chile, Vidal sufrió un accidente automovilístico por estar en estado de ebriedad.

“Antes tampoco era una locura, era cuando se podía. La gente no está en el día a día, ve lo que sale en las noticias; ¿ustedes creen que si es como dice la gente, yo hubiese estado en los mejores equipos del mundo, en Europa saliendo campeón todos los años?” agregó, a modo de justificación.

