Antonio Mohamed acusa ventajas para los equipos de la MLS en Leagues Cup

Los Pumas inician este sábado su participación en la Leagues Cup, frente al CF Montreal con la firme intención de ser protagonistas y mantener ritmo de competencia.

Antonio Mohamed, técnico de los universitarios, no ve gran problema en que se detenga la Liga MX, ya que el ritmo y la competencia continuarán en este certamen entre clubes mexicanos de la MLS.

“No tiene nada que ver. No es que nos paramos y no vamos a competir, el ritmo se mantiene. Cambian los rivales y lo importante es la competencia. Desde el inicio sabíamos del torneo y nos preparamos para todo lo que viene”, declaró el argentino en conferencia.

Sin embargo, el timonel sí señaló que deportivamente la Leagues Cup no es del todo pareja.

“Cualquier respuesta puede entrar en controversia... Me parece que se dan las condiciones para que los locales tengan una ventaja; se juega con su gente, su clima y estadio, así que tienen cierta ventaja. No está equiparada la fuerza. No es ida y vuelta, como Concacaf”, aseveró.

“En lo deportivo, la MLS ha crecido y no hay dudas de un acercamiento (con la Liga MX). Luego hay que competir y jugar. Deportivamente no es de igualdad porque no es ida y vuelta. Acá se juega en su cancha y con su gente e intentaremos hacerlo de la mejor manera. El torneo está hecho así”, concluyó.

Eduardo Salvio quiere protagonismo en ambos torneos

Por su parte, Eduardo Salvio, reafirmó el deseo de ganar todo con los colores azul y oro.

“Queremos ser protagonistas y queremos ganar todos los juegos y que así sea toda la temporada en el torneo mexicano y Leagues Cup”, agregó.

Asimismo, ‘Toto’ Salvio ve de la Leagues Cup una nueva oportunidad para trascender a nivel internacional.

“Una nueva competición, una nueva oportunidad de competir fuera de México. Tomarlo como una experiencia más y hacer las cosas de la mejor manera, competir al máximo y tratar de tener el objetivo que tenemos.”, concluyó.