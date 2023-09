Andy Ruiz explota y exige 10 millones de dólares para volver a pelear: "Es lo que merezco"

Andy Ruiz acumula casi un año sin subir al cuadrilátero, el pugilista mexicano no ha encontrado una oferta económica importante para volver por la puerta grande al mundo del boxeo.

'El Destroyer', quien ya fue Campeón Mundial de Peso Completo compartió en redes sociales su actualidad y aseguró que no volverá hasta recibir el pago que merece.

El boxeador compartió que se encontró en negociaciones para pelear con Deontay Wilder, pero le querían pagar poco y eso provocó molestias.

“Aquí ando tratando de agarrar una pelea con el pinche Wilder, pero me quieren pagar poquito, menos de 10 millones de dólares. Pelearé contra él por 10 millones”, comentó en una transmisión de redes sociales.

Ruiz, agregó que tuvo una oferta de cuatro millones, una cantidad que rechazó ya que lo considera insuficiente para su trayectoria y calidad.

“Eso no tiene sentido. Vas subiendo escalones y tomas un gran riesgo, y se supone que debes ganarle. La bolsa tiene que ir subiendo y subiendo. Así funciona esto. ¡Que me paguen lo que me merezco!”, finalizó.