André Jardine fue contundente: "Queremos ganar la Concachampions"

En el América el objetivo es claro: Ganar la Concachampions. Para ello, deberán recuperarse y revertir la derrota de la semana pasada ante el Real Estelí, dar la vuelta al marcador en Ciudad de los Deportes y avanzar a la siguiente ronda, pero eso no quita que el técnico André Jardine marque que el campeonato de este torneo internacional sea objeto del deseo de las Águilas.

"La directiva habla siempre con nosotros, la Concachampions es un objetivo que tenemos, queremos jugar esta competencia y ganarla, nadie tiene que hablar con nosotros, es un sueño, esto es futbol", apuntó el brasileño en rueda de prensa.

Sobre el momento por el que cruza su equipo, aseguró que es imposible "ganar todos los partidos" y ejemplificó la situación con el Manchester City: "Vamos a ver un equipo que están acostumbrados a ver, fueron muy pocas derrotas desde que estoy, no importa la cancha, el rival, somos un equipo con muchas ganas. Es imposible para un equipo ganar en toda la temporada, no pasa ni con el Manchester City, le suele pasar con rivales de menos jerarquía".

De paso, aprovechó para mandarle un mensaje a la afición azulcrema de cara al choque ante el Estelí.

"Quiero ver el estadio lleno, en momentos como este en el que necesitamos a la gente".

Eso sí, aseveró que no hay presión por el resultado en contra, sino por ser americano y estar siempre al mejor nivel: "La presión es estar en América, debemos de estar en el tope siempre, nos cae bien esta presión, la verdad no nos quedamos pensando en esto, no puedes perder un segundo del tiempo que no sea planear el juego y tener el mejor desempeño de cada partido".

