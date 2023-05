Ana Gabriela Guevara ahora se lanza contra la raquetbolista Paola Longoria: "También es una deudora"

Después de los dimes y diretes con la Selección Mexicana de Natación Artística, Ana Gabriela Guevara apunta hacia un nuevo objetivo: Paola Longoria.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) asegura que la raquetbolista, una de las mejores del mundo, tampoco puede recibir recursos públicos, debido a no haber comprobado gastos de hace algunos años.

“Paola Longoria también es deudora; no puede recibir apoyo, ni ella ni la Federación Mexicana de Raquetbol”, asegura la exvelocista, en entrevista con Grupo Fórmula. “Debe la Federación, debe Paola y todo el equipo; no pueden recibir nada. No comprobó sus gastos, pero son ejercicios desde 2014”.

Sin embargo, Guevara aclara que la demanda contra Longoria —por un millón 600 mil pesos— fue desestimada por “falta de pruebas”, debido a que las comprobaciones “se perdieron” en la administración anterior de la Conade.

Paola Longoria ayer celebró su cumpleaños. Imago 7