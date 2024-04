Álvaro Morales se burla del triunfo de Chivas: “Terminaron *agadas con un pañal”

Chivas sumó su segunda victoria consecutiva luego de imponerse (3-2) al Puebla sobre la cancha del Estadio Akron.

El conjunto rojiblanco se quedó con las ganas de golear a La Franja, ya que tenía la ventaja de tres goles en menos de 60 minutos.

Sin embargo, ya sobre la hora, la escuadra visitante metió el acelerador y casi rescata el empate en el inmueble tapatío al conseguir dos tantos en cuatro minutos.

Por tal motivo, Álvaro Morales no dudó en salir a burlarse del Rebaño por casi dejar escapar el triunfo en su propia casa al no saber cuidar el marcador.

“Tus Chivas terminaron Gagadas, es decir, involucradas con el técnico porque no supieron cómo resolver un partido, no tuvieron manejo como no lo tienes tú”, señaló.