Este viernes 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y el periodista deportivo Álvaro Morales aprovechó para dejar un mensaje al comienzo del programa Futbol Picante al respecto.

Con el tono que lo caracteriza, el conductor presentó a sus colegas Adriana Maldonado y Marisa Lara como integrantes del programa al final de un sentido mensaje.

"Hoy se conmemora el 8M. No se festeja, no se celebra, no se felicita. Se conmemora la lucha de las mujeres por espacios de mayor igualdad en un mundo hetero patriarcal. Todos los hombres debemos pedir perdón porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido agresores por obra, por palabra y también por omisión. Hoy, miles y miles de mujeres marchan en las calles. Que griten, que pinten paredes y golpeen monumentos. Ninguna pared, ningún monumento vale lo que vale la dignidad y la vida de una mujer. He dicho" expresó Morales.

"Hoy estoy muy contento porque aunque ustedes me consideran el más desmadroso de ESPN, soy el más inclusivo, el más progre de este canal" concluyó.

