Alan Pulido se motiva con ser campeón en la MLS

La buena temporada que ha tenido el delantero mexicano del Sporting Kansas City, Alan Pulido, ha sido reconocida por la propia Major League Soccer, que le otorgó el reconocimiento por ser el “Jugador con Espíritu de Superación”.

Pero eso no lo llena, eso no lo consuela, eso no completa sus expectativas, porque para acabar de coronar un gran regreso a las canchas quiere colgarse el título de la MLS, aunque tenga que pasar encima de los amigos, como Héctor Herrera.

El Sporting Kansas City, con Alan Pulido como punta en el ataque, se verá las caras con el Dynamo de Houston en las semifinales de la Conferencia Oeste del torneo 2023 de futbol de Estados Unidos.

Y sí, en el Dynamo quien lleva las riendas en el medio campo es nada menos que Héctor Herrera, viejo conocido de Pulido, ya que compartieron vestidor en la Selección Mexicana hace ya bastante tiempo.

A Pulido le emociona enfrentarse a un compatriota, no sólo porque es una cara conocida, sino porque de esta forma se demuestra “que el jugador mexicano es de buen nivel, y que siempre busca ganar títulos en cualquier Liga en la que esté jugando”, mencionó.

No es que la amistad entre el tamaulipeco y el HH sea muy fuerte, “la realidad es que hace tiempo que no hablo con él, pero con el transcurso de los días, cuando se acerque el juego le voy a echar un grito, y claro, a desearle mucha suerte... Bueno, no tanta”, indicó.

“Le mandé un mensaje cuando ganó la Copa, me da alegría porque está demostrando que tiene nivel, a pesar de lo que muchos digan. Es un gran jugador que aún tiene mucho que dar en el futbol profesional”, agregó el delantero surgido de los Tigres de Monterrey.

El partido se celebrará este domingo en el Shell Energy Stadium, casa del Dynamo, “y será muy complicado. He visto algunos juegos de ellos durante el torneo y son un equipo que sabe manejar la pelota, y no es para menos, porque ahí está Héctor. Será un reto complicado y muy difícil, pero también muy lindo, porque reitero, ver a un compatriota y competir contra él siempre me ha gustado”.

Alan Pulido lleva 14 goles en la temporada de la MLS, contando los Playoffs, mientras que Herrera anotó seis tantos y dio 14 asistencias, siendo líder en la Liga.