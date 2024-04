Aficionado del América recibió brutal golpiza en el Estadio Azteca

La victoria del América 5-1 ante el Toluca en el duelo de la Jornada 15 del Clausura 2024 de la Liga MX quedó opacada por la violencia, que de nueva cuenta se hizo presente en el Estadio Azteca, recinto que para 2026 albergará la Copa del Mundo.

A través de algunos videos publicados por Carlos Salgado, de Azteca Deportes, se puede observar que un seguidor de las Águilas fue brutalmente golpeado la noche del sábado 13 de abril en el Coloso de Santa Úrsula.

La mujer que acompañaba a este hombre, que de acuerdo a declaraciones se llama "Oscar", relató cómo fue que él terminó golpeado y noqueado.

"Me pegaron a mí", dijo la mujer. "Él (Oscar) dijo que no me golpearan, bajó al baño, bajó bien, luego le gritaron y le aventaron una patada. Se fue de boca y cayó noqueado. Un chavo bajó y le dio una patada en la cabeza y me quisieron volver a pegar", dijo la joven.

"Cuando vio (el agresor) que empezó a sangrar, se subió corriendo y empecé a pedir auxilio", agregó.

Violencia en el Estadio Azteca durante el América vs Toluca. Dentro del inmueble, golpearon brutalmente a un aficionado. @AztecaDeportes pic.twitter.com/p4OvWs5UrM — Carlos Daniel Salgado (@cdsalgadop) April 14, 2024

El agredido se negó a recibir atención médica

Luego de que le regresara el conocimiento, el agredido Oscar, en estado de ebriedad, se negó a recibir atención médica.

Uno de los paramédicos que se encontraban en el Estadio Azteca contó que el sujeto agredido no quiso ser atendido, pese a que lo necesitaba de forma urgente.

"Se niega (el agredido) a la atención. No quiere que se le toque. Lo bajaron los compañeros del servicio médico, pero no lo puedo obligar. Sí requiere la atención, pero está tomado y no quiere".

Los paramédicos nos explican que no pudieron atenderlo por el estado en el que se encontraba. @AztecaDeportes pic.twitter.com/3cU2KdW7LA — Carlos Daniel Salgado (@cdsalgadop) April 14, 2024

Ni América ni el Estadio Azteca se han pronunciado al respecto

Tras estos actos violentos en el Estadio Azteca, ni el cuadro del América ni los encargados del Coloso de Santa Úrsula se han pronunciado al respecto.