Yanet García, la chica del clima se luce con minivestido

La semana ya está por terminar, sin embargo, no podemos dejar pasar el increíble look de Yanet García de hace unos días para el programa Hoy, pues no solo robó miradas y unos cuantos suspiros sino que también nos dio una lección de estilo infaltable para la oficina. ¿Quieres saber de que se trata? Entonces sigue leyendo.



Hace un par de días, Yanet García, también conocida como la chica del clima compartió un par de fotografías donde luce un vestido asimétrico de rayas y donde le desea buen día a sus seguidores. De este increíble look podemos aprender que, si quieres lucir increíble en la oficina, entonces deberás usar la tendencia a rayas. Ya sea con un vestido, un traje o quizás una blusa, las rayas son geniales para usar en otoño.



Yanet complementó el look con pelo suelto con ondas, unos aretes largos y maquillaje natural.

¿Qué te pareció?