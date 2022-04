Yanet García enamora con body de terciopelo negro

Yanet García, también conocida como la ex “chica del clima”, constantemente enciende las redes con sus sensuales fotografías que comparte con sus 14.7 millones de seguidores, un hecho que de inmediato sube la temperatura, dando mucho de qué hablar.

No es un secreto que la modelo posee una de las figuras más envidiables del medio, pues Yanet García es health coach y fitness girl, lo que la mantiene en forma y lo confirma al presumir sus curvas mientras posa con la lencería más sexy.

Ya sea llevando ropa deportiva, bikini o lencería, Yanet logra robarse hasta los suspiros al agregarle un toque personal de sensualidad a todos sus atuendos, inspirándonos para llevar las prendas más atractivas y seductoras, tal como lo hizo recientemente al posar con un body de terciopelo que de inmediato se convirtió en nuestra nueva obsesión.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Leer también: Cómo combinar tus pantalones culotte esta temporada



Yanet García tiene el body perfecto que te hará lucir más sexy que nunca

La creadora de contenido en Only Fans nos mostró que llevar un body de terciopelo y encaje es una excelente alternativa a la hora de armar el look más cautivador, pues esta prenda puede ser ideal para complementar un look elegante o simplemente para una ocasión especial donde te quieras sentir sensual y poderosa.

Yanet García posó con un body de terciopelo negro y encaje en la zona de la cadera, un detalle que no pasó desapercibido y le sumó puntos a su atuendo, así como el pronunciado escote en la zona del pecho que le favoreció a la modelo.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

El terciopelo es una textura muy glamurosa que le va a sumar puntos a tu estilo en general, ya sea a la hora de armar un look elegante o un outfit relajado, pero sensual.



Foto: Instagram @iamyanetgarcia

Leer también: Cynthia Rodríguez tiene la minifalda short ideal para la temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters