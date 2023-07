Yanet Garcia, también conocida como la chica del clima, continúa sorprendiendo a sus seguidores a través de sus redes sociales. Y es que la regiomontana suele presumir cada uno de sus atuendos en internet, volviéndola una de las mujeres más inspiradoras en cuestión de outfits; por eso aquí te contamos todo sobre su más reciente look veraniego.

Con la llegada de la época de calor, todas buscamos la manera de sentirnos frescas sin perder el glamour, y en esta ocasión fue Yanet García la encargada de volverse fuente de inspiración a través de su cuenta de Instagram, en donde nos mostró una alternativa para armar un outfit sencillo pero ideal para estos días calurosos.

Yanet García sorprende a sus fans con prendas veraniegas

La chica del clima ha demostrado a través de Instagram que es una amante de la moda y que le encanta retomar las tendencias e interpretarlas con su estilo único.

Es así como hace unos cuantos días Yanet García compartió en Instagram, una historia donde se le puede ver posando frente al espejo, mientras usa un outfit que llamó la atención, porque combinó un par de jeans rotos de tiro alto de color azul claro, con un mini top negro que dejó al descubierto su abdomen.

Imagen de Instagram: @iamyanetgarcia

Saca del clóset tus prendas veraniegas e inspírate en Yanet García

Los jeans son una must que no pasa de moda, solo debes estar atenta a los cortes que se van renovando cada temporada, pues esto te ayudará a seguir a la vanguardia en temas de street style. Aunque los jeans rotos no son lo más in estos días, el tiro alto y la pierna ancha siguen siendo una gran alternativa para verte muy cool sin sacrificar la comodidad.

Mientras que la mejor manera de lucir el ombligo es con un mini top en verano, ya que permite conformar outfit llenos de estilo, dinamismo, sensualidad y belleza; asimismo no podemos olvidar que la prenda es un símbolo de la cultura pop que otras celebs como Britney Spears, Cristina Aguilera, Madonna y más han amado y no han dudado en usar dudado en lucir a través de tiempo.

Esta prenda ha permanecido en los clóset de las fashionistas por eclipsar el escote, además de transmitir una idea de liberación, frescura y feminidad.

Los mini tops se adaptan a cualquier talla fácilmente y son fáciles de combinar, ya sea con unos jeans, una falda, un traje formal o un pareo de playa, mientras ayudan a resaltar la forma de quien lo usa con un estilo sexy, casual, citadino, juvenil y fresco para primavera-verano

