Y las peor vestidas de la semana son… Michelle Vieth y Andrea Escalona

Bienvenidos una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión no solo tenemos a uno, sino a dos mexicanas que nos han enseñado que su estilo es un desastre. Y ojo, no es que siempre lo sea, sino que esta semana sí se pasaron.



Por un lado tenemos a Michelle Vieth quien no nos convenció con su look para el programa Cuídate de la cámara. Ella eligió un jumpsuit corto de lentejuelas con un moño al frente. Lo combintó con un beauty look en rosa y labios nude y accesorios en mismo tono. ¿Qué fue lo que no nos convenció? La proporción. Un jumpsuit corto solo provoca que se reduzca la altura, haciéndote ver más chaparrita. Además, el moño en el pecho solo incrementa el volumen en esta área y luce desproporcionado.

Y, hablando de volumen y proporción, otra celebridad que no nos convenció fue la mismísima Andrea Escalona, quien compartió hace unas horas un look bastante veraniego. Se trataba de una playera estampada y una falda a lápiz con holanes en la parte de las caderas y muslos, lo cual hizo que se viera más ancha y por ende, no luciera tan bien como esperábamos. Este detalle de holanes no logró ser acertado.



¿Qué opinas?