Bienvenida una vez más a tu sección favorita “La peor vestida de la semana”. En esta ocasión tenemos a una guapísima mujer que se ha colocado como la favorita de todos los mexicanos. Así es, hablamos de Maribel Guardia, quien hace un par de días compartió una fotografía en Instagram la cual nos dejó perplejas y no hablamos por su gran belleza, sino por su atuendo totalmente desastroso. ¿Quieres saber más? Entonces sigue leyendo.

Resulta ser que Maribel se encuentra en Ecuador realizando una gira para promocionar su más reciente obra de teatro. Sin embargo, en algunas ocasiones nos comparte parte de su día a día y nos deja ver sus atuendos. Tal es el look que nos presumió hace un par de días en el que la pudimos verla con una falda amplia plisada con motivos de letras y una blusa con un enorme holán en la parte del hombro.

Si bien, este atuendo es muy llamativo, sin duda se ha ganado nuestro desprecio. Esto es debido a que el look luce muy anticuado y no nos representa la verdadera belleza de Maribel. Hubieramos preferido sí, una falda plisada pero totalmente lisa y con un color más en tendencia, como el azul marino, el morado o incluso el negro. Para arriba, una camisa muy a la Carolina Herrera hubiese sido la opción, pues le daría ese look noventero que Gianni Versace impuso en su momento.



Y ni hablar del peinado, pues esa melena esponjada y con mucho volumen no nos sorprendió, al contrario, nos disgustó. Para el maquillaje, Maribel utilizó unos smokey eyes y labios naturales. Sin embargo, un smokey eye con ese atuendo, simplemente hizo que se viera descoordinado. Eso sin contar las sandalias doradas que no le favorecieron al look debido a que desentonaban con la paleta de color.

¿Qué te pareció?