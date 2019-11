Y la peor vestida de la semana es… Aleida Nuñez en Las Lunas del Auditorio

Bienvenidos una vez más a su sección favorita “La peor vestida de la semana” en esta ocasión tenemos a una actriz y cantante muy querida por todos los mexicanos. Se trata de Aleida Nuñez, quien sorprendió con su look “demasiado” destapado para la alfombra roja de Las Lunas del Auditorio Nacional.

Ah, las alfombras rojas… siempre amamos verlas y sobre todo, encontrar los errores de estilo de las celebridades. Y esta semana se celebrarlon los Premios Lunas del Auditorio Nacional y como siempre, nos encanta encontrar a las peor vestidas. Sin embargo, una que realmente se llevó la estatuilla a peor vestida y esa es Aleida Nuñez.



Con un vestido bordado en pedrería y transparente, Aleida Nuñez impactó en la alfombra roja y no necesariamente por un buen look. Este vestido ceñido en plata con corte sirena está increíble para una fiesta menos formal, pero no para una alfombra roja.



Aunque aplaudimos el hecho de que Nuñez se sienta cómoda con su cuerpo, no podemos aplaudir que ni siquiera se tomó el tiempo de combinar sus uñas (las cuales llevó en un tono negro) con el vestido, el cual, de por sí, ya era bastante revelador. ¿Qué hubieramos preferido? Simple, otro vestido con quizas un escote de espalda, un moño alto y pulido par dar altura y un maquillaje natural, destacando los labios en un tono rojo.



