El vestido lencero o “slip dress” es uno de los más femeninos y versátiles que hay, pero muchos no nos imaginamos que su poder iba a resurgir y permanecer tanto. En los años noventa causó furor, con su textura satinada que acaricia el cuerpo y sus sensuales tiras spaghetti. La princesa Diana, ni más ni menos, lo llevó en el 96 a la Met Gala, firmado por Dior, y no pasó desapercibida levantando comentarios a favor y en contra.

Este año es parte de las listas de vestidos en tendencia. Victoria Beckham impactó en la boda de su hijo Brooklyn con Nicola Peltz, al lucir un slip dress de su marca homónima en su versión más sofisticada, largo, en tono plateado y encajes.



Foto: Instagram @victoriabeckham

Más recientemente, vimos a Dua Lipa en sus fotografías para la edición de Vogue US con un lencero blanco y negro Saint Laurent, que llevó con un básico tank top. Entre las figuras mexicanas que han exaltado la belleza de esta pieza encontramos a Grettel Valdez, quien combinó uno corto y negro con botas altas el Día de las Madres, y Michelle Salas, que lució uno en un contexto más relajado en un tono que encabeza las tendencias de la temporada: verde neón.



Foto: Instagram @michellesalasb

¿Te gustaría lucir uno adecuado a tu estilo y la ocasión? Aquí te presentamos 7 modelos de vestidos lenceros que cuestan menos de 750 pesos para que te unas al trend más sensual y femenino del momento.



Rosa, romántico y femenino

El estilo romántico se caracteriza por el uso constante del tono rosa, uno de los más femeninos, que transmite dulzura y optimismo. Si te gusta mucho este color o si ya identificaste tu estilo como romántico, no dudes en usar un vestido lencero en un rosa sutil. Puedes añadir colores vibrantes en los accesorios para avivar más tu look. Este modelo midi lleva un detalle diferenciador, su drapeado lateral que ayuda a definir mejor la cintura.



Foto: Zara

Dónde: Zara

Cuánto cuesta: 749 pesos



En honor al “Very peri”

Otro tono que reina en 2022 es el lila, cercano al famoso Very peri designado como el color del año. En primavera este tono es uno de los ganadores y puedes escoger tu slip dress en este color. Puedes combinar con otros de la misma gama, como un violeta intenso, también con vibrantes, como el verde, o con neutros, como el beige. Para un look relajado, incluso puedes llevarlo con tu chamarra de mezclilla y tus tenis favoritos. El diseño de Stradivarius tiene un lindo escote cruzado.



Foto: Stradivarius

Dónde: Stradivarius

Cuánto cuesta: 649 pesos



Uno negro: infaltable

El vestido lencero negro quizá es uno de los más usados, porque como sabemos es un color que aporta mucha elegancia y es muy fácil de combinar. Puedes elegirlo corto, midi o largo, y su versatilidad te permitirá llevarlo a muchas ocasiones diferentes según los accesorios y zapatos que uses. Este nos encanta porque es innovador en su textura corrugada, pero mantiene el encaje por la que muchas de estas piezas destacan.



Foto: H&M

Dónde: H&M

Cuánto cuesta: 499 pesos



Floreado para primavera

Si en esta temporada estás “coleccionando” vestidos con estampado floral, ¿por qué no elegir uno lencero? Aunque es más común que esta prenda se lleve unicolor, es posible lucir uno con un estampado como este o animal print, para las más atrevidas. Los cortos también se llevan en 2022.



Foto: Bershka

Dónde: Bershka

Cuánto cuesta: 599 pesos



Para una ocasión especial

Siguiendo los pasos de Victoria Beckham, puedes elegir una prenda minimalista, sensual y elegante para asistir a eventos especiales, en tono pastel, negro o metálico, como el plata de la diseñadora británica. El slip dress largo puede ser ese vestido que nos rescate en el momento en que queremos ir a una boda o graduación, pero no deseamos ir por lo más elaborado. Consigue una chaqueta o abrigo elegante y unos zapatos de ensueño y estarás lista para triunfar. No olvides un lindo clutch.



Foto: Shein

Dónde: Shein

Cuánto cuesta: 388 pesos



Uno en color vibrante

No es un secreto que en primavera los colores vibrantes como el verde intenso, el fucsia, el naranja y el azul rey son de los favoritos para no pasar desapercibida. Solo tienes que tener presente que estos tonos no son tan versátiles como el atemporal negro o el blanco. Llévalos para disfrutar el trend del momento. El verde que lució Michelle Salas es uno de los que más se lleva ahora, el vestido puede ser muy mini o midi.



Fotos: Pull & Bear / Bershka

Dónde: Pull & Bear / Bershka

Cuánto cuestan: 599 pesos

