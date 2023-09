El tono negro en las uñas es favorito de muchos. Esto hace que sea usado en todas las temporadas del año por quienes no se resisten a su misterioso encanto. Puede quedar bien tanto con outfits de estilo dark como con los looks más clásicos. No tiene límites si a la persona le encanta.

No obstante, en las temporadas de otoño e invierno es posible que se eleve de solo gusto a una tendencia destacada, debido a que en estos meses del año se suelen usar tonos más oscuros en las manicuras. Vanessa Hudgens inaugura la nueva estación con un diseño de uñas negras mate, no solo acentuando la elegancia del color, sino también reafirmando el trend del acabado sin brillo.

Foto: Instagram @vanessahudgens

Vanessa Hudgens marca pauta para el otoño con sus uñas negras

Vanessa Hudgens muestra sus manos en una serie de imágenes que compartió con sus más de 50 millones de seguidores en Instagram, donde propone una manicura para otoño y se adelanta para la temporada de Halloween. ¿Qué destaca? Indudablemente, un anillo de compromiso, pero las amantes de la belleza verán algo más: unas uñas negras en tendencia.

Hudgens se sale de lo convencional y las lleva con acabado mate. Luce perfecto en uñas largas y con forma de stiletto. Hemos visto diseños de uñas con doble negro: base mate y algún trazo en negro con brillo, que puede ser una franja, un punto o una manicura francesa; aunque sea el mismo color, se deja ver el contraste de acabados.

Foto: Instagram @vanessahudgens

La empresaria luce una bonita y sofisticada manicura que su nail artist denomina matte black. Es Zola Ganzorigt quien se encargó del diseño de uñas de Hudgens, es ella también quien ha estado detrás de las tendencias de uñas glaseadas de Hailey Bieber y quien hizo la manicura en color negro de Adele en su semana 26 en Las Vegas, que se inmortalizó en redes por las fotos que publicó con unos muñecos del Dr. Simi.

Además, Zola ha creado diseños de uñas negras para Vanessa en otras ocasiones especiales este año, como en la Met Gala, con una franja transparente en medio, y en los premios Oscar, unas tuxedo nails, en las que se combina el blanco y el negro simulando el traje masculino.

Tanto Adele como Vanessa llevaron su manicura con un look donde el negro también predomina. Así que será ideal lucir las uñas negras con prendas de vestir en este color (aunque también se pueden llevar con muchos otros). En las fotografías, ella tiene un vestido con estampado en blanco y negro de Missoni.

Foto: Instagram @vanessahudgens

El beauty look de la actriz también resalta. Con naturalidad, sombras en tonos tierra y labial nude son parte del maquillaje, así como un delineado cat eye sencillo en clásico negro. Lleva su pelo suelto, peinado con raya en medio y ondas suaves.

Si te gustan las uñas negras, no dudes en lucirlas alguna vez en acabado mate este otoño.

