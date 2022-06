El verano es una de nuestras temporadas del año favoritas, ya que esta estación llega para inundar nuestro armario y todo el street style con las prendas más hot que, como buenas fashionistas de corazón, no podemos dejar de incluir en los looks veraniegos.

Y una de las prendas estrella que se encuentra encabezando la lista de los favoritos de la temporada son los tops de mezclilla, que tanto los expertos de moda como algunas celebridades ya nos han demostrado que lo único que necesitamos para llevarnos el título de la mejor vestida a casa es un ejemplar.

Es por eso que a continuación te diremos cuáles son los diseños ideales para armar un outfit de impacto y cómo combinar esta tendencia ganadora.



Foto: Pinterest

Tipo corset

Los tops tipo corset son los favoritos de la temporada y en mezclilla lucirán toda su sensualidad con el toque relajado del denim. Puedes complementar un total look con accesorios como un bolso neón, pues este también es un trend que vas a querer imitar de inmediato.



Foto: Stradivarius

Pañuelo

Si estás planeando ir de shopping, un top de tirantes tipo pañuelo es una prenda que no puede faltar en tu carrito de compras, pues este es un diseño que vas a poder combinar con un pantalón de tiro alto que será ideal para estilizar tu silueta y resaltar tus curvas.



Foto: Shein

Asimétrico

Si eres de las que prefiere prendas más atrevidas que salgan de lo convencional, un top con cortes asimétricos será tu mejor alternativa. Puedes combinar con shorts o pantalones en tonos neutros como blanco y beige. Si quieres armar un look fresco, lleva unos tenis o unas sandalias sin tacón.



Foto: Soho



Off the shoulders

Si lo que quieres es un atuendo ideal para llevar en verano pero con unos toques sutiles de sensualidad, un top denim off the shoulders es una pieza que va a protagonizar un look de impacto que puedes combinar con unos jeans o un short color blanco o vibrante como fucsia o verde.



Foto: Pinterest



Tipo bralette

Anne Hathaway ha sido de las celebridades que han apostado por llevar esta prenda y darnos cátedra de estilo mientras luce fenomenal al llevar un top tipo bralette firmado por Prada. Un diseño similar puedes llevarlo con un pantalon de tiro alto para no enseñar mucha piel, además puedes añadir un blazer o chamarra de mezclilla.



Foto: @lizcollinsphotographer

Definitivamente, la mejor manera de combinar un top de mezclilla es complementando con unos jeans, pues un total look nunca es una mala opción, ya que estas son prendas básicas que al llevarlas en un mismo atuendo se convierten en el dúo perfecto para deslumbrar adonde quiera que vayas.

Recuerda que los colores que son tus mejores aliados serán blanco, beige, negro y tonos vibrantes: fucsia, verde, naranja.

