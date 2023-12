Aunque hayamos llegado a la época más fría del año y usemos prendas más abrigadoras, no es pretexto para descuidar nuestra rutina de belleza y, además de realizar un skincare centrado en la hidratación, no debes olvidar la depilación. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en cuál es la que más te conviene?

Aunque lo más importante es que siempre te sientas cómoda y segura contigo, la depilación puede ayudarte a sacar lo mejor de ti, siempre y cuando elijas el método correcto para no irritar tu piel.

Para que tomes la mejor decisión, hoy vamos a hablarte de los pros y contras de los métodos de depilación no permanentes.

Imagen: Unsplash

Ventajas y desventajas de los métodos de depilación

Ya sea que vayas a tomar unas relajantes vacaciones de fin de año o quieras lucir un outfit espectacular en estas fiestas decembrinas, elige el mejor método de depilación para que tu piel luzca suave y sin los molestos vellitos.

A continuación te dejamos los pros y contras de los métodos de depilación no permanentes de acuerdo con información de Walmart.

Rastrillo

Ventajas. Es uno de los métodos más comunes y fáciles de aplicar. Además de una opción muy económica que puedes utilizar cualquier día sin dolor y sin invertir mucho tiempo.

Desventajas. Puede causar irritación y, en algunas zonas, dolorosas cortadas.

Consejos. Si vas a utilizar este método es importante humedecer con agua tibia y exfoliar tu piel para evitar los molestos vellitos encarnados. Después aplica gel de afeitar, o en su caso jabón, y pasa el rastrillo gentilmente, enjuaga y después hidrata muy bien tu piel. Lo ideal es usar el rastrillo cada tres días para evitar irritación.

Leer también: Margot Robbie vuelve a vestir como Barbie, pero no en color rosa

Rasuradora eléctrica

Ventajas. Lo mejor es que puedes utilizar esta herramienta con la piel seca y la depilación te durará más tiempo, alrededor de 15 días, pues arranca los vellos de raíz. Además suelen incluir accesorios para diversas zonas.

Desventajas. No cortan el vello con tanta precisión como las navajas de los rastrillos, es un proceso más doloroso, tienes que recargarlas o colocarles pilas para usarlas y es posible que tengas que pasarla varias veces para eliminar todo el vello.

Consejos. Tiene una hoja rotatoria detrás de una malla fina que se desliza por la superficie de la piel, atrapando y cortando el vello, es necesario revisar que esta se encuentra en buenas condiciones para no irritar la piel.

Cremas depilatorias

Ventajas. Disuelven el vello de la superficie químicamente, por lo que la depilación te durará más tiempo, además no suele causar dolor.

Desventajas. Requieren de mayor tiempo y cuidado, además es posible que en algunas zonas no elimine el vello por completo.

Consejos. Si quieres probar esta opción lo ideal es primero aplicar la crema en un área pequeña de tu brazo o muñeca para verificar que no tengas alguna reacción alérgica. Recuerda siempre seguir las instrucciones y después de usarla enjuaga con abundante agua e hidrata tu piel.

Cera

Ventajas. Esta forma de depilación puede eliminar el vello desde la raíz, retrasando el crecimiento hasta por cuatro semanas y se puede emplear en casi todas las zonas del cuerpo.

Foto: Pexels

Desventajas. Puede ocasionar quemaduras y es dolorosa. Además, suele dejar la piel enrojecida por algunas horas y, para que funcione correctamente, deberás dejar crecer el vello un poco.

Consejos. Tu piel tiene que estar seca y limpia para que la cera se adhiera bien, se recomienda exfoliar la piel unos días antes para que los vellos enterrados puedan ser alcanzados durante el proceso de depilación. Tras el uso hidrata la zona con una crema suave.

Leer también: La colección inspirada en RBD que debes conocer

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters