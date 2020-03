Thalía brilla con vestido transparente y lleno de flores

Thalía es, sin duda, una de las estrellas más talentosas del medio del espectáculo. Su increíble belleza, inteligencia y poder femenino le ha permitido hacer un sin fin de cosas en su carrera. Desde lanzar su línea de ropa, hasta entrar al mundo de la belleza con sus productos para el pelo y su colección de perfumes, Thalía ha demostrado ser que es una mujer multifacética y multitarea.

Sin embargo, algo que nos encanta de Thalía es su impresionante capacidad de verse bien a donde quiera que vaya. No importa cómo, la cantante irradia una gran confianza y siempre nos deja con ganas de más. Por ello, no nos sorprende verla con los atuendos más sorprendentes, como su increíble vestido transparente o su elección de diseño mexicano para lucir impecable.

Sin embargo, esta vez sí nos dejó el ojo cuadrado, pues fue a través de Instagram que la empresaria compartió uno de los looks más impresionantes que ha usado. Se trata de un vestido transparente lleno de flores y con aplicaciones de cristales que dejó a todos sus fanáticos impresionados. Para esta impresionante prenda, Thalía escribió: “Hay momentos a los cuales siempre te sientes atraído y lugares de paz y oasis del alma. Y estos escenarios sin duda alguna para mí son mis vestuarios de flores que desde chica me dieron la frescura y la fortaleza para defender mi identidad y perseguir mi visión sin importarme las burlas y las opiniones encontradas. Las flores en este vestuario y las flores que siempre usé en mis micrófonos y en mi ropa en los ochentas, noventas y hasta el día de hoy, son el recordatorio de que siempre he amado, respetado y escuchado a ese corazón latente y a ese espíritu capaz e imparable que todos llevamos dentro pero que no todos aprovechan. Soy una hippie de corazón y espero seguirlo siendo por siempre. Arriba el Flower Power 4ever”





Asimismo, la mexicana compartió un video donde luce fenomenal.



Con un maquillaje más cargado y dejando los labios como protagonistas, Thalía impactó con unn peinado pulido con raya en medio y un alisado casual. Combinó este look con un poco de joyería, pues si no, sería demasiado.

¿Qué te pareció?