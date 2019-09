Tendencias de otoño para hombre

Con la llegada del otoño, el estilo masculino se transforma y adopta diferentes caras. Desde el look irreverente de rockstar hasta el de new gentleman, las casas de moda proponen para esta temporada una serie de atuendos diversos con los que fácilmente te sentirás identificado, y podrás llevar sin complicaciones el que mejor se adapte a tu personalidad.

Ya sea en clave sport o más formal, estos looks funcionan para distintos días de la semana, así como para una gran variedad de actividades: para ir a la oficina, para salir con amigos o para llevar durante los momentos de relax. Además, muchas de estas piezas tienen vocación de básicos, es decir, que te funcionarán para siguientes temporadas.

Si acostumbras a vestir más de manera casual, el look atlético y la moda urbana son la mejor alternativa para ti; mientras que si te identificas con el estilo rockero, hay nuevas reglas para lucir impecable sin dejar de lado su espíritu rebelde. En caso de preferir la formalidad, la estética preppy y de new gentleman van perfecto con tu personalidad. Inspírate en estas 5 tendencias de otoño para renovar tu estilo y lucir impecable.

1. Todo un rockstar

(Pantalón: Haider Ackermann, Chaqueta: A.P.C., Zapatos: Gucci)

Aun cuando el estilo rockero no pasa de moda, suele refrescarse cada temporada. Este look muestra una cara más sofisticada para el otoño, sin perder su esencia rebelde. Además de los jeans, puedes buscar un pantalón formal de corte slim en color negro para lograr diversas combinaciones. Eso sí, la pieza que no puede faltar en tu armario es una chaqueta de piel. Ya sea en el clásico negro, o en una versión más arriesgada como rojo. El corte de moda llega debajo de la cintura y delinea suavemente el cuerpo, es decir, no debe lucir holgada. Busca un modelo con cierres o estoperoles para lograr un outfit más propositivo. Debajo de esta prenda puedes llevar una camiseta con algún estampado de grupo o cantante de rock o, bien, una camisa a rayas para darle un toque formal. Como complementos elige entre unas botas de agujeta, botines afilados o unos zapatos Derby. Y apuesta por una corbata slim, una bufanda delgada o un collar plateado. Las gafas oscuras no son una opción: ¡es obligado llevarlas!

2. El nuevo gentleman

(Abrigo: Alexander McQueen, Pantalón: Zara; Bag: Prada)

Quienes crean que la elegancia y el estilo clásico han muerto están equivocados. Casas de moda como Berlutti, Hermès y Brunello Cucinelli modernizan la estética gentleman a través de tejidos lujosos, cortes más ajustados, detalles inusuales y de la mezcla de prendas formales con otras más casuales. El traje de dos piezas se refresca mediante solapas de satén en los sacos, así como de franjas laterales en los pantalones, además de que presume una silueta más slim. En lugar de combinarse con la tradicional camisa blanca, se acompaña de suéteres de cuello de tortuga en un tejido ligero. Asimismo, en lugar de combinarse con unos zapatos de agujeta, se lleva con loafers o botines de piel o ante. Para darle mayor impacto al look, busca un abrigo de faux far en una tonalidad que armonice con el color del traje o, bien, apuesta por una abrigo de lana o un trench coat. Como toque personal, siéntete libre de llevar unos calcetines divertidos y un bolso o portafolio de piel en un color encendido, como naranja o rojo.

3. Rendidos al preppy

(Pantalón: Vivienne Westwood, Suéter: Lanvin, Tenis: Zara)

Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli y Ralph Lauren, entre otras firmas, reviven el estilo preppy para el otoño. Este se relaciona con el look de “niño bueno”, ya que suele ser pulcro y conservador. No obstante, para esta temporada se renueva con un aire sport: cortes más cómodos, detalles de influencia deportiva y el uso de sneakers. Para conseguir este look busca unos pantalones a cuadros, de preferencia en color gris, pues son más fáciles de combinar. Desde un corte slim hasta uno más holgado, esta pieza se convierte en un básico y puede acompañarse de una camisa, una polo o una camiseta. Como calzado, apuesta por unos sneakers en tonos discretos, como vino o beige. Otra pieza que no debe faltar es un suéter tejido o un cárdigan. Para acentuar el estilo elige un diseño con algún escudo, número o franjas en el brazo. “Para otoño-invierno, la clave de este estilo es el layering. Comienza con una camiseta, luego suma un suéter o blazer y termina con una bufanda”, sugiere el diseñador Tommy Hilfiger.

4. En mood atlético

(Pantalón: Zara, Sudadera: Libertine, Gorra: Uterqüe)

La influencia deportiva en la moda masculina no da su brazo a torcer. Casas como Balenciaga, Gucci y Moschino, además de las cadenas Zara y H&M, confirman el triunfo de este estilo que, si bien en un principio hizo dudar a muchos hombres, ahora es uno de los preferidos para ir a otros lugares más allá del gimnasio. A menos que el dress code de tu sitio de trabajo sea súper relajado, o formes parte de alguna industria creativa, debes reservar esta tendencia para los días de descanso. Además de resultar muy cómodo y moderno, este look te permite expresar tu personalidad mediante colores, estampados, mezcla de prendas y accesorios. Busca unos pants con resorte en el tobillo, o bien unos joggers de algodón, y combínalos con una sudadera con capucha o una puffer jacket. Como calzado, tienes la opción de lucir unos ugly sneakers (al estilo de Fila o Balenciaga) o unas botas militares, como lo propone Moschino esta temporada. Suma una gorra o unas gafas para subrayar al aire deportivo de tu look.

5. El look de calle

(Jeans: Brunello Cucine, Gorro: Zara, Tenis: Givenchy)

No hay duda de que la moda urbana vive uno de sus mejores momentos y, para muestra, basta revisar las colecciones de Off-White, Dsquared2 y Louis Vuitton, cuyo director creativo de la división masculina, Virgil Abloh, ha tenido sentados en primera fila de sus últimos desfiles a famosos como J Balvin y Maluma. Para conseguir este look debes perder el miedo a jugar con las proporciones, los colores, los estampados e, incluso, con los accesorios. Una pieza que no debe faltar en tu clóset durante este otoño es un pantalón baggy, es decir, de corte amplio a lo largo de toda la pierna. Busca un diseño de algodón y con bolsillos laterales, y mézclalo con una camiseta de color degradado y una bomber jacket con algún detalle original. Otra opción son unos jeans holgados, acompañados de un jersey de color vibrante –con logos o un estampado divertido– y un abrigo largo o puffer jacket en un color que contraste. A esto, súmale unos sneakers toscos, unas gafas o un gorro tejido.

Luce estas 5 tendencias de otoño para hombre en tus outfits diarios.