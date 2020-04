No tenemos duda, para este verano tus pies no tendrán excusa para no ir con la última tendencia y lucir frescos y sensuales. Y es que tienes casi un mundo de opciones en cuanto a sandalias se refiere, casi tantas como de vestidos para este verano: hay sandalias chunky, modelos más clásicos, planas o con aplicaciones, pasando por las sandalias de plumas más originales y las que van en tono neón que llevarán el color a tus pies a otro nivel.

Pero de todo este universo de sandalias hay un modelo que seguramente se robarán el protagonismo dentro de tu lista de deseos para la temporada primavera-verano. Son el mismo modelo que, seguramente, antes veías con desdén, pero desde que Kim Kardashian las supo combinar de manera interesante todo cambió: las sandalias transparentes.

Leer también: Zapatos ideales para chicas bajitas

Este nuevo estilo no es nada nuevo sí viene más sofisticado y moderno. Si queremos buscar un antecedente de su historia sería inevitable recordar las infames sandalias con plataforma transparente de Pamela Anderson que le otorgaron a este lindo estilo el adjetivo de corrientes y de mal gusto, puesto que al verlas solo se podía pensar en la famosa actriz que no se caracterizaba precisamente por tener buen gusto al vestir.

Sin embargo, finalmente la sandalias transparentes han sido redimidas por un par de it girls que todo lo que tocan lo convierten en oro. Tratar de imaginar qué prendas pueden compartir la reina Letizia de España y Kim Kardashian parece una misión imposible, pero las sandalias transparentes han unido los estilos de estas dos grandes celebrities para traer la nueva gran tendencia de esta temporada.

Esta tendencia que llegó poco a poco a través de zapatos y sandalias con pequeños detalles en vinilo, se ha convertido en una de las más potentes de cara al verano. Pero, ¿por qué se han vuelto tan populares las sandalias transparentes? Muy sencillo: porque son el truco perfecto para conseguir unas piernas de infarto.





Hay que recordar que el truco más importante para que las piernas luzcan infinitas es echar mano de zapatos con tonos similares al de tu piel, y con esta tendencia consigues un look moderno por la apariencia transparente y aseguras unas piernas kilométricas.

No dudes en hacer tuyas un par de este estilo de sandalias. Una ventaja remarcable es que pueden combinarse muy bien con diversos estilos, y para muestra estos ejemplos de la mano de Kendall Jenner con estos dos looks uno más formal que el otro, ambos con sandalias transparentes.

Leer también: Naomi Campbell revela que come una sola vez al día

Otra opción es que puedes utilizarlas con calcetas de diseños divertidos para un look más irreverente entrando al otoño.

Leer también: 5 fotos que demuestran que Paola Rojas es una mujer poderosa